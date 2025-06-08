dış kaynak muvazzaf subay

iyi günler. son zamanlarda memurluk yaşı ile ilgili haberler çıkıyor. acaba dış kaynak subay temininde de yaş değişikliği olacak mı acaba?

iyi günler. son zamanlarda memurluk yaşı ile ilgili haberler çıkıyor. acaba dış kaynak subay temininde de yaş değişikliği olacak mı acaba?