KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2025 12:52
dış kaynak muvazzaf subay
iyi günler. son zamanlarda memurluk yaşı ile ilgili haberler çıkıyor. acaba dış kaynak subay temininde de yaş değişikliği olacak mı acaba?

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