Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Haziran 2025 14:16
Eş durumu mazereti sonlanınca eski yerine geri dönmek ?

Merhaba arkadaşlar ben eş durumu nedeniyle manisadan istanbula gelmiştim 3.5 sene önce.

Eş durumu mazereti sonlanacak bu durumda manisaya geri dönebilir miyim?

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