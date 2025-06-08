Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Haziran 2025 18:00
İstifa Sonrası Uzun Süre Sonra İşe Dönüldüğünde Adapte Olunur mu?

Merhaba, 2.5 sene önce istifa ettim. Aslında başka bir iş yapmak istiyorum ve bunun için aöf lisans bölümüne başlayacağım çünkü sağlık sektörünü çok yorucu buluyorum fakat olur da başaramazsam mecburen sağlık sektörüne dönmek zorunda kalacağım. Hemşireyim. Tek endişem uzun süre sonra döndüğümde nasıl adapte olacağım. Mesela 5 sene sonra mesleğe döndüm diyelim yine adapte olabilir miyim? Böyle bir deneyimi olan var mı?


since2024
Aday Memur
08 Haziran 2025 20:41
asm'de falan çalışırsın o şekilde olabilir
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