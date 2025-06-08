Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2025 18:56
İl Emri hakkında

Mazeret tayinlerinde İl emri sadece eş durumundan mı veriliyor? Yoksa engellli ogretmenler icinde gecerli oluyor mu?


Fatih TURAB
Aday Memur
08 Haziran 2025 19:32
Bütün başvuru çeşitlerinde veriliyor hocam.
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