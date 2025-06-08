Disiplin Cezası-Resmi araçla İşe Geliş Gidiş

Merhaba değerli Meslektaşlarım, meslekte 20.yılım, Öncelikle şunu belirtmek isterim Devletin Malına azami özen gösteren birisiyim araç arızasını bile cebimden yaptıran, Cebimden benzin alan, kul hakkına azami riayet eden birisiyim. Büyükşehirde Devriye Ekiplerde Merkez ilçede oturuyorum ve işyerim hemen yan Merkez ilçe oluyor mesafe enfazla 10km. Ekiplerde herkes yakın mesafelerde evden eve değişim yapıyordu, bazı meslektaşlarımla tartıştım beni şikayet ettiler, GPS kayıtlarına bakılsın diye (onların evi aynı ilçede) Muhakkike ifade verdim özel işimde kullanmadım diye, Ekipler Amiri ifadesinde benim haberim yok dedi. Şöför ifade de herkes öyle yapıyor demiş. ekip arkadaşım olan şöför de bana yakın oturuyor aynı ilçedeyiz. Bende diğer arkadaşlarda bu şekilde değişim yapıyor desem onları ispiyon etmiş olacam oyüzden ben kendi aracımla gidip geliyoruz dedim sadece bana soruşturma açıldı 3 maaş kesimi istemiş muhakkik. Son Savunma Yazısı geldi, bende dosyaya zaman zaman kendi aracımla gelip gittiğimi gören 3 komiser 5 memur arkadaşımın dilekçelerini ekleyip gönderdim sadece söylenti var GPS kaydı var. Daha önce cezam yok, Başarı belgeleri var, şikayet eden meslektaşlarla daha önce sorun yaşamıştık onlarla ilgili başka konulardan bana iftira attıkları ortya çıkmış ve bana ceza verilmesine yer yok kararı çıkmıştı. Peşinden bu geldi. İl Polis Disiplin Kurulundan ceza almak istemiyorum bir alt Kınama verir dediler ama zoruma gidiyor böyle bir şeyden ceza almak,İnşallah Ceza verilmez. Ceza verilirse emsal karar vb olan veya İdare Mahkemesine hangi konuda iptal dilekçesi vermem gerek maddi durumumum yok avukat tutamam örnek dava var mı bu konuda,fikir verebilecek olan varsa sevinirim. ALLAHa emanet olun

Merhaba değerli Meslektaşlarım, meslekte 20.yılım, Öncelikle şunu belirtmek isterim Devletin Malına azami özen gösteren birisiyim araç arızasını bile cebimden yaptıran, Cebimden benzin alan, kul hakkına azami riayet eden birisiyim. Büyükşehirde Devriye Ekiplerde Merkez ilçede oturuyorum ve işyerim hemen yan Merkez ilçe oluyor mesafe enfazla 10km. Ekiplerde herkes yakın mesafelerde evden eve değişim yapıyordu, bazı meslektaşlarımla tartıştım beni şikayet ettiler, GPS kayıtlarına bakılsın diye (onların evi aynı ilçede) Muhakkike ifade verdim özel işimde kullanmadım diye, Ekipler Amiri ifadesinde benim haberim yok dedi. Şöför ifade de herkes öyle yapıyor demiş. ekip arkadaşım olan şöför de bana yakın oturuyor aynı ilçedeyiz. Bende diğer arkadaşlarda bu şekilde değişim yapıyor desem onları ispiyon etmiş olacam oyüzden ben kendi aracımla gidip geliyoruz dedim sadece bana soruşturma açıldı 3 maaş kesimi istemiş muhakkik. Son Savunma Yazısı geldi, bende dosyaya zaman zaman kendi aracımla gelip gittiğimi gören 3 komiser 5 memur arkadaşımın dilekçelerini ekleyip gönderdim sadece söylenti var GPS kaydı var. Daha önce cezam yok, Başarı belgeleri var, şikayet eden meslektaşlarla daha önce sorun yaşamıştık onlarla ilgili başka konulardan bana iftira attıkları ortya çıkmış ve bana ceza verilmesine yer yok kararı çıkmıştı. Peşinden bu geldi. İl Polis Disiplin Kurulundan ceza almak istemiyorum bir alt Kınama verir dediler ama zoruma gidiyor böyle bir şeyden ceza almak,İnşallah Ceza verilmez. Ceza verilirse emsal karar vb olan veya İdare Mahkemesine hangi konuda iptal dilekçesi vermem gerek maddi durumumum yok avukat tutamam örnek dava var mı bu konuda,fikir verebilecek olan varsa sevinirim. ALLAHa emanet olun