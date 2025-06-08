Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2025 20:14
Oyak konut kredisi şartları

Arkadaşlar bir ev buldum ama kredi faizleri çok yüksek Oyak konut kredisine başvurmak istiyorum 7 yıllık subayım şartları nedir güncel faiz oranı vs Bayram arası olduğu için Oyak a ulaşamadım kredi çeken bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?


kuzucu071
Aday Memur
08 Haziran 2025 20:40
kredi çekmek için 10 yıl çalışma şartı arıyor diye biliyorum
Toplam 1 mesaj

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