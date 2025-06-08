Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2025 22:25
Salı Günü Rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?
Salı Günü Rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?

wulfgarop
Daire Başkanı
08 Haziran 2025 22:44
okul öncesi ya da sınıf öğretmeni isen 3 saat + nöbet alırsın. rapor almaz isen 10 saat + nöbet

el elif
Aday Memur
08 Haziran 2025 22:58
zaten pazartesi dersin varsa gidiyor..salı da olanlar gider..geriye kalan günlerden maaş karşılığını dolduramazsin yüksek ihtimal..diğer günlerde n nöbet ve rehberlik, 10u geçerse 1hazirlik alirsin

ela.nurr
Aday Memur
08 Haziran 2025 23:16
Bu Salı alırsam bu şekilde mi oluyor hocam pzt tatil olunca hafta bütünlüğü etkilenir mi
wulfgarop, 42 dk. önce
okul öncesi ya da sınıf öğretmeni isen 3 saat + nöbet alırsın. rapor almaz isen 10 saat + nöbet

ela.nurr
Aday Memur
08 Haziran 2025 23:18
Branş okul öncesi
ela.nurr, 10 dk. önce
Bu Salı alırsam bu şekilde mi oluyor hocam pzt tatil olunca hafta bütünlüğü etkilenir mi
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