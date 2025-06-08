Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Haziran 2025 23:13
İLLER ARASI TAYİN MEHİL MÜDDET

Ben polis memuruyum eşim sözleşmeli tds.

Benim tayinim çıktı eşim için de eş durumu başvurusu yaptık.

Onun tayini çıktıktan sonra kaç gün mehil süresi oluyor?

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