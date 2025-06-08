Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2025 23:55
tayini istanbula çıkanlar veya istanbulda yaşayanlar?

Tayinim istanbula çıktı ve kiralar malumunuz? lojmanda kalınma ihtimali yok mu acaba? tayini çıkan arkadaşlar nasıl bir yol izlediniz veya şu anda orada yaşayanlar?


emre0476
Aday Memur
09 Haziran 2025 00:13
neresi oldu hocam..önceden neredeydiniz.. hayırlı olsun

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
09 Haziran 2025 01:14

Okulunuzun lojmanı yoksa öyle bir ihtimal neredeyse yok gibi

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