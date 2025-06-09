Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2025 00:38
İZİN DÖNÜŞÜ RAPOR

Pomem öğrencisiym bayram dolayısıyla izindeyiz okula katılıs tarıhı 10 haziran lakin benim ailevi işlerim var 2 gun gec katılmak ıstıyorum bu sebepten dolayı 2 gunluk rapor alsam 2 gün geç katılsam ne olur başıma ne iş gelir

okuldan atarlarmı veya başka bir yaptırımı ne olur


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
09 Haziran 2025 01:14
Raporu sağlam al, geçmişe dönük bir hastalığın varsa o hastalığa dayalı rapor almaya çalış

Cantares
Aday Memur
09 Haziran 2025 01:21
okulda da rapor yazabilirler eğitime zamanında dahil olmadığın için
Toplam 2 mesaj

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