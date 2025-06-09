İZİN DÖNÜŞÜ RAPOR

Pomem öğrencisiym bayram dolayısıyla izindeyiz okula katılıs tarıhı 10 haziran lakin benim ailevi işlerim var 2 gun gec katılmak ıstıyorum bu sebepten dolayı 2 gunluk rapor alsam 2 gün geç katılsam ne olur başıma ne iş gelir

okuldan atarlarmı veya başka bir yaptırımı ne olur