Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Haziran 2025 02:16
Üniversite Hastanesi Hizmet Puanı Hk.

Yöke bağlı üniversite hastanesinde 657 li hemşireyim. son alımda sağlık Bakanlığına atandım. sorun şu kurumumda 7 yıl çalışmışlığım var istifa sonrasında belli bir hizmet puanım olur mu? yoksa üniversite hastanelerinde hiçbir şekilde hizmet puanı olmuyor mu?

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