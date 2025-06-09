Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2025 03:12
emlak yönetimi
emlak yönetimi atanan arkadaşlar maaşlar ne kadar

Çok Yazılan Konular

İçişleri bakanlığı güvenlik soruşturması

Sözlük

Duygusal zafiyet 1 yazı dili soğuktur 2 acemi şoför 1 Trafik de 70 50 30 karmaşası 1 ekonomik kriz 1 Budeminkışbahçesi 1 evlenme kriterleri arasında golf oynamak olan bayan 4 güne bir söz bırak 2 kasise gelince yavaşlayan şoför 3 Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür.Ve bir orman gibi kardeşcesine. 4

Son Haberler

Memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabilir mi?Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen FiyatlarRize'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi öldüDiyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı