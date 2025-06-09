Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Haziran 2025 08:46
sürekli işçi-polis boşanma
iyi günler arkadaşlar, 696 khk ile kadroya geçen sürekli işçi polis olan eşinin olduğu ile görevlendirme ile gidince, boşanma durumunda ya da boşanma aşamasında kadrosunun olduğu eski yerine dönebilir mi ?

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