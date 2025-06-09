sürekli işçi-polis boşanma

iyi günler arkadaşlar, 696 khk ile kadroya geçen sürekli işçi polis olan eşinin olduğu ile görevlendirme ile gidince, boşanma durumunda ya da boşanma aşamasında kadrosunun olduğu eski yerine dönebilir mi ?

iyi günler arkadaşlar, 696 khk ile kadroya geçen sürekli işçi polis olan eşinin olduğu ile görevlendirme ile gidince, boşanma durumunda ya da boşanma aşamasında kadrosunun olduğu eski yerine dönebilir mi ?