Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2025 11:10
Tübitak Proje Personeli özlük hakları nedir?

Merhaba,

Tübitak'ta proje personeli statüsünde çalışanların özlük hakları nedir? Dönemsel çalışma mı yapılıyor? Mesela 2 yıl sonra sözleşme bitimi gibi? Sonradan kadroya geçme gibi bir durum oluyor mu? Bilgi verebilir misiniz.

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