Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Haziran 2025 11:46
Yıl Sonu Semineri (Soner Farkıyla İlk Siz Öğrenin)
Merhabalar. 23-27 arasında olan seminerleri memleketlerinizde alabileceksiniz, önümüzdeki günlerde bununla ilgili resmi yazı paylaşılacak. Herkese hayırlı olsun, Soner farkıyla =)

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