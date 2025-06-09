Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2025 12:00
Mübaşirlerin kendilerinı zabıt katiplerinden üstün görmesi

Mübaşirlerin kendilerini zabıt katipleriyle bir tutmasını anlamıyorum arkadaş. Bizim böyle bir mübaşirimiz vardı uğraştık ettik başka kaleme gönderdik kurtulduk. Göndertmek için 2 ay uğraştım başardım sonunda. Kalemimizde şehit yakını hizmetli çalışıyor mübaşire on bin basar. Mübaşirlerin varlığı bile dert.

Altı üstü hakimlere evrak getirip götüren, mahkeme dosyalarına evrak atan, duruşmalarda tarafları çağıran, segbis ayarlarını yapan bir çalışansın. Başka hiçbir katkın yok. Evrak işçisi veya kalem muavini bile denebilir yaptıkları işlere bakıldığında

Katip veya hakim x dosyayı getir dediğinde getiriceksin. Katip veya hakim bir iş verdiğinde yapacaksın. Şunlar nasıl zor gelir bir insana. Çalışma arkadaşları zabıt katiplerine bakıp hiç de şükretmezler. biz katipler günde 1000 tane müzekkere yazalım telefonlar susmasın vatandaşlar bitmesin. hakimlerinin istekleri bitmesin. Mübaşirler 2 tane iş yapmaktan acizler.

Lütfen özeleştirinizi yapın artık ya.

Sen bırak özeleştiriyi, baksan zabıt katibiyle bir tutar kendini. Zabıt Katibinin şahitliği olmadan bir resmi bir duruşma gerçekleşemez bile. Bir hizmetlinin olduğu kalemde mübaşirin ise yokluğu bile hissedilmez. sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun ibrahim ???

Stajyer çocuk gelmişti kaleme. 2 haftada yapması gerekenleri öğrettik. 18 yaşındaki çocuk bile zıpkın gibi çalışıyordu. 18 yaşındaki çocuk bile yaptığınız işi daha iyi yapıyor.

Az da olsa işinin hakkını veren mübaşirler vardır hak yemek istemiyorum ama çoğunluğu ne yazık ki bulunduğu konumun çok üstünde zannediyor kendini.

Şu adliyede çalışmak neden ağır biliyor musunuz ? çünkü insanlar kendi özlük işlerini bile yapmaktan aciz işi birbirimize kitliyoruz yardımcı olmuyoruz işi biz zorlaştırıyoruz.

kırdığım olduysa affola bir yere yazmasam rahatlayamazdım.

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