Polis-Astsubay ikilemi

havacı ol kesin ve net, ikisi arasında .çalışırken ve emekli olunca her türlü daha maddi ve manevi daha avantajlı. ne iş yaparsanda hakkını vermeye çalış ikiside devleti temsil ediyor o yüzden aldığımız parayı hak etmeli devlet malınıda gözetmelisin bunları aklında çıkardığın an devlet sana çalışmış oluyor hakka girme girmemeliyiz . ikiside onurlu şerefli meslek ama burda 1000 kişi varsa 999 havacı der emin ol hayırlı bayramlar cümleten

havacı ol kesin ve net, ikisi arasında .çalışırken ve emekli olunca her türlü daha maddi ve manevi daha avantajlı. ne iş yaparsanda hakkını vermeye çalış ikiside devleti temsil ediyor o yüzden aldığımız parayı hak etmeli devlet malınıda gözetmelisin bunları aklında çıkardığın an devlet sana çalışmış oluyor hakka girme girmemeliyiz . ikiside onurlu şerefli meslek ama burda 1000 kişi varsa 999 havacı der emin ol hayırlı bayramlar cümleten