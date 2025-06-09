Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2025 12:15
Polis-Astsubay ikilemi

merhabalar astsubaylık hava personel branşını kazandım fakat asıl isteğim polis olmaktı bu ay içinde polislik sözlü mülakatım var sizce risk almalı mıyım polislik mesleği için değer mi mesleğin içini bilmediğim için diyorum tecrübeli abilerim fikir verirseniz sevinirim


1sayı5-3harf
Aday Memur
09 Haziran 2025 13:00
havacı ol kesin ve net, ikisi arasında .çalışırken ve emekli olunca her türlü daha maddi ve manevi daha avantajlı. ne iş yaparsanda hakkını vermeye çalış ikiside devleti temsil ediyor o yüzden aldığımız parayı hak etmeli devlet malınıda gözetmelisin bunları aklında çıkardığın an devlet sana çalışmış oluyor hakka girme girmemeliyiz . ikiside onurlu şerefli meslek ama burda 1000 kişi varsa 999 havacı der emin ol hayırlı bayramlar cümleten

iamapoliceman
Daire Başkanı
09 Haziran 2025 13:05
kesin ve net konuşuyorum HAVA ASTSUBAY ol. bayramın seyranın olur iznin belli olur rahat çalışırsın yıllık iznine rahat çıkarsın.

Yeni çeri
Memur
09 Haziran 2025 13:12
benim fikrim farklı biraz. polis olursan şehir içi halk otobüsü metro benzeri araçlara bedava binersin asayiş görevin olduğu için. Tsk da külüstür arazi araçlarına binerken emniyet de sıfır klimalı otomatik vites arabayla hava atarsın

PolisYAkup
Aday Memur
09 Haziran 2025 13:45
polislik kıyaslanamaz... kesinlikle astsubay ol kardeşim Bir Polis abin olarak diyorum dua edeceksin sakın ha sakın Polis olmaa
Toplam 4 mesaj

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