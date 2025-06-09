Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2025 13:48
Jandarma-Sağlık Personeli Eş durumu

Merhabalar eş durumu atamalarınızda askeri personelin atama evrağı mı isteniyor yoksa görev belgesi evrağı mı?

Daha önce defalarca kez eş durumundan tayin gördüm o zamanlar atama evrağı yeterli oluyordu, geçen sene çıkan bir yönetmeliğe göre emniyet-sağlık bakanlığı protokolü değişmiş. Artık eşin ıslak imzalı görevi belgesini istiyorlarmış, şimdi sorum şu;

Aynı durum jandarma için de geçerli mi? Neticede jandarma da İçişleri Bakanlığına bağlandı

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