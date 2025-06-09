Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2025 14:34
Araştırma görevlisi olmak için ?

Herkese merhaba, adliye personeli olarak görev yapmaktayım ve yüksek lisans düşüncem var. Araştırma görevlisi olmak istiyorum ama süreç hakkında detaylı bilgiye sahip değilim. Yüksek lisans ve doktora yapma şartı mı var yoksa yüksek lisans yapmak yetiyor mu ? Süreç hakkında bilgisi olan varsa anlatabilir mi ?

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