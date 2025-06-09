Yönetici atamalarında muhtemel boşalacak yer gösteriliyor mu?

Selamün aleyküm arkadaşlar. Müdür yardımcılarının müdürlüğe geçme durumunda onlardan boşalacak muhtemel yerler müdür yardımcılığı tercih sayfasında görünüyor mu? İstediğim bir okul var. Muhtemel boşalacak olarak gösterilmezse acaba ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları listesinde görünür mü?

Selamün aleyküm arkadaşlar. Müdür yardımcılarının müdürlüğe geçme durumunda onlardan boşalacak muhtemel yerler müdür yardımcılığı tercih sayfasında görünüyor mu? İstediğim bir okul var. Muhtemel boşalacak olarak gösterilmezse acaba ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları listesinde görünür mü?