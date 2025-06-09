Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2025 19:17
Banka Promosyonu
Merhabalar önümüzde banka promosyonu sözleşmesi yapılacak. Ağustos Celbi döneminde yedek subaylığa başvurdum. 12 ay boyunca yedek subay (asteğmen)olarak görev yapacağım. Banka promosyonundan bütün personelle aynı anda aynı miktarda yararlanır mıyım ?

E.Kayı Han
Editor
09 Haziran 2025 19:47

Hayır. Banka 15 Eylül itibari ile çalışanların listesini alıp ona göre ödeme yapıyor.


E.Kayı Han
Editor
09 Haziran 2025 19:48

Yani size herhangi bir ödeme yapılmayacak. Göreve döndükten sonra ödeme alırsınız ama kalan dönem kadar ödeme alırsınız.

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