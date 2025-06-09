Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2025 19:21
X platformunda Emniyete fazla mesai ücreti etkinliği

Akşam için arkadaşlar 19.00 da etkinliğe destek verelim.

En az 50 takipçi olması gerekiyor

Profil fotosu alakasız da olsa olsun

Sürekli beğeni ve rt yap

Siyasi mesaj olmazsa sıkıntı yok arkadaşlar, ister kendi hesabınızdan isterseniz tanıdık sivillerin hesabindan destek verin fark etmez yeterki destek verin


Dnipro06
Aday Memur
09 Haziran 2025 20:16
arkadaşlar meslektaşlar ne zamana kadar böyle gidecek destek verin
Toplam 1 mesaj

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