Tarım İşçisi İl İçinde Farklı İlçeye Yer Değişikliği

İl merkezindeki Tarım Araştırma Enstitüsünde (Taşra Birimi-TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne bağlı) çalışan bir tarım işçisinin diğer bir ilçede kadrolu memur olarak çalışan eşinin bulunduğu ilçedeki, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne tayin hakkı var mıdır? Varsa nasıl olur? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

İl merkezindeki Tarım Araştırma Enstitüsünde (Taşra Birimi-TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne bağlı) çalışan bir tarım işçisinin diğer bir ilçede kadrolu memur olarak çalışan eşinin bulunduğu ilçedeki, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne tayin hakkı var mıdır? Varsa nasıl olur? Yardımcı olursanız çok sevinirim.