KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Haziran 2025 21:33
2025 atama

Mühendislik mezunuyum.2025/1 merkezi atamasında atanma ihtimalim var ama 2023/2 ve 2024/1 atamasında bizden c sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası istemişlerdi ayrıca. Ben de bundan dolayı sınavına girdim ve belgeyi almaya hak kazandım. Sertifika ücretini yatırdığımda resmi olarak belge sahibi olacağım. Eğer bu alımda da isterlerse kılavuz yayınlandıktan sonra sertifika ücretini yatırıp sertifikayı çıkarsam atamam da sıkıntı olur mu?

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