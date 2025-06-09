Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Haziran 2025 22:30
Alt bolge tayini

Merhabalar .Ben hemşire olarak 1 e grubundayim.

3 e grubuna tayin isteyebilir miyim.yonetmelikte sadece a ve b den d ve e ye tayin istenebilir diyor .c den kesinlikle tayin isteyemez diyor.peki d ve e grubu ile alakalı birsey yok.bilgisi olan var mı acaba


hemsirharun
Memur
09 Haziran 2025 22:57

Sayın Meslektaşım son değişiklikle bölge ayrımı kalktı. Senin talebin aynı grup içerisinde bir talep olur ve reddedilir. Adı üzerinde alt bölge olduğu için D ve E nin isteyebileceği daha alt bölge yok .


semih44360
Aday Memur
09 Haziran 2025 23:03

Cok teşekkür ederim hocam .detaylı bilgilendirmeniz için teşekkürler

hemsirharun, 9 dk. önce

Sayın Meslektaşım son değişiklikle bölge ayrımı kalktı. Senin talebin aynı grup içerisinde bir talep olur ve reddedilir. Adı üzerinde alt bölge olduğu için D ve E nin isteyebileceği daha alt bölge yok .

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