Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Haziran 2025 23:18
İngilizce ders saati 5. Sınıfta 14 saat diğer kademelerde de artacak.

Tek bir ortaokul ve tek sınıf düzeyinde 20 saat artış demek... Meb deki ingilizce öğretmeni sayısı bu kadar ders saatini kaldırır mı ?

https://www.ensonhaber.com/egitim-haberleri/meb-okullarda-yabanci-dil-saatleri-artiyor

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