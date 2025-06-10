Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2025 01:30
Seminer okulda olmalı

seminer okulda olsun. önemli meseleleri karara bağlamak için seminer mühim.


BuAşkFazlaSana
Şef
10 Haziran 2025 10:37

Hangi önemli mesele acaba atomun kaç parçaya ayrılacağı mı? Beyin bedavaaa

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