Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 01:47
Astsubaylıktan Subaylığa geçiş

Merhaba herkese, lisans mezunuyum. piyade komando astsubay asil kazandım. İçerden Subaylığa geçmesi zor mudur? alım yapıldığında kaç kişi alım yapılıyor öğrenebilir miyim.

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