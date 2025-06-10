Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Haziran 2025 08:44
Üvan Değişikliği

merhaba ünvan değişikliği sinav açıklanmış başvurular alınmış ve bunu görmedim kaçırdım bunun geç başvurusu falan yok mu olmaz mi bilgili bilgi verirse iyi olur teşekkür

Çok Yazılan Konular

İller Arası Tayin Sonrası Alt Bölge TayiniÜniversite Hastanesi Hizmet Puanı Hk.İstifa Sonrası Uzun Süre Sonra İşe Dönüldüğünde Adapte Olunur mu?Sağlık Mazereti Red GerekçesiAlt Bölge TayiniD Bölgesinden E Bölgesine Atama BaşvurusuEş Durumu Mazereti Sonlanınca Eski Yerine Geri DönmekNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonSüpervizörİl ve İlçe Sağlık Hemşire İçin Nasıl

Sözlük

can sıkıntısı 1 Gül düşünür Gülistan olursun diken düşünür dikenlik olursun 3 senin ağzını yerim ben 1 dost mu düşman mı anlayamadıklarımız 7 dexter 1 Her şeyin güzel olacağı gün 4 Çok soru soran insan 2 film replikleri 3 en yalnız hissedilen an 1 8 haziran 2025 Türkiye-çin voleybol maçı kadınlar 2

Son Haberler

Hatay Hassa'da Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim EdildiİŞKUR aracılığıyla 5 ayda 614 bin kişi işe yerleştiKonya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi TutuklandıYargıtay'dan Paket Tur Ücreti İadesinde Kur Kararı15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı