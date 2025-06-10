Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 08:51
Adalet hizmetleri sınıfı

2025-2029 yılları arasında planda 2026 yılı içinde adalet hizmetleri sınıfının tahsis edilmesi görülmektedir. genelde bu plana bağlı kalınır. simdiden hayırlı olsun . dileğimiz tazminat oranlarının yeniden güncellenmesi.. bu arada uzman katip ünvanıda gündemde..


KUBADABAD35
Memur
10 Haziran 2025 10:05

En önemli konulardan biri yeşil pasaport 10 yıllık katip alırken 20 yIL İKM YEŞİL PASAPORT ALAMIYOR.

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