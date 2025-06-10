Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2025 10:28
Ortaokullarda öğrencilerin sınıf belirleme süreci?

Arkadaşlar Merhaba. Ortaöğretimde öğretmenim, işleyişi bilmediğim için idareci arkadaşların bilgi ve tavsiyelerine ihtiyacım var.

Tek yumurta ikizi kızlarım var. Bu sene ortaokula geçecekler. Birbirlerine bağlılık durumları diğer ikizlere göre hayli fazla. Bu konu da uzman görüşlerini açıkçası araştırdım. Eğer ayrılıkta yaşadıkları travma okul başarısını engelleyecekse aynı sınıfta olmalarından sakınca yok yönünde oldu hep. İlk okulda aynı sınıftalar ama haliyle ayrı sıralardalar falan. Kendilerine şimdi soruyorum ayrılmayı istemiyorlar, şimdiden onun endişesini görüyorum yüzlerinde. Önünde sonunda ayrılacaklar biliyorum ancak, o sene bu sene değil gibi. Aynı sınıfta olmak istiyorlar. Bakanlık artık sınıf atamasını rastgele kendisi belirliyor diye biliyorum. Gideceğimiz okulda 8 sınıf açılacak ve muhtemelen ayrı sınıflarda olacaklar. Bu konuyla ilgili veli olarak yapılabilecek birşeyler var mı?

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