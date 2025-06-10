EKPSS ile atanan kadrolu memur ne zaman ve nasıl tayin isteyebilir?

Arkadaşlar merhaba,

Memurluğa yeni başladığım ve bu gibi şeylerle hiçbir fikrim olmadığı için bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim.

Ben 2024 EKPSS sınavına girip, Ankara'da bir bakanlıkta kadrolu mütercim olarak göreve başladım, bakanlığa gerekli belgeleri benim yerime abim teslim etmişti, belgeleri teslim alan kişi abime atandığım kadronun çakılı olduğunu söylemiş. Bakanlıkta konuştuğum kişiler bu bakanlığın merkez teşkilatı olduğu ve taşrada (yani Ankara dışında) şubesi olmadığını söyledi, ancak bakanlığın ilgili olduğu iki kurum varmış, bu kurumların çoğu ilde şubesi varmış sanırım.

Sizce ileride (daha aday memurum) benim bakanlığın ilgili olduğu kurumların diğer illerdeki şubelerine engellilik mazeretinden dolayı tayin isteme hakkım olur mu? Sizce bunun için nasıl bir yol izlemeliyim?