Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 11:23
İhtisas eğitimi

Selamun aleykum arkadaşlar. Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. A Kuran Kursunda görev yapan bir öğretici İhtisas eğitimini kazanıp B şehrine giderse kadrosu nerede olur. Eski kursunda mı kalır

Çok Yazılan Konular

Banka maaş anlaşması Promosyon helaldirYaz kur'an kurslari 6 hafta olsun

Sözlük

çay 3 kasise gelince yavaşlayan şoför 2 Gül düşünür Gülistan olursun diken düşünür dikenlik olursun 1 sevilmek 4 evlendikten sonra ayrı yaşamak 1 dexter 1 duygu sömürüsü 1 güne bir şiir bırak 1 kurban bayramı 1 film replikleri 3

Son Haberler

VELA Gemisi İsrail'e Çelik Taşıyordu İddiasına DMM'den Cevapİşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladıSuriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyorDenetimde Yanlış Bilgiler Verdi! Polise Silah Çekti300 unvan bazında Temmuz 2025 zamlı memur maaşları...

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı