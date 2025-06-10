Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 13:38
CTE sosyoloji mezunları

CTE Bünyesi̇nde sosyoloji̇ mezunu olan arkadaşlar, cte görevde yükselme ve ünvan deği̇şi̇kli̇ği̇ sinavinda sosyolog kadrosunun açilmasi i̇çi̇n i̇leti̇şi̇m sayfasindan görüşünüzü yazin. 2015 yilinda yapilan sinavda bi̇rli̇k sağlayip sosyolog kadrosu açilmasi i̇çi̇nde talepte bulunulmuştu ve açilmişti. sosyoloji̇ mezunu olan arkadaşlar sesi̇mi̇zi̇ duyurmasak bi̇zi̇ gören duyan olmaz. ben ci̇mer ve cte i̇leti̇şi̇m sayfasindan yazdim. si̇zler de yazin sesi̇mi̇zi̇ duyuralim.


zenikan
Aday Memur
10 Haziran 2025 13:42

Sosyal hizmet uzmanı kadrosu açıldı. sosyoloji mezunu arkadaşlar da birlik sağlayıp talepte bulunalım, gören, okuyan arkadaşlar kurumunuzda sosyoloji mezunu arkadaşlara bu mesajı iletelim. lütfen talepte bulunun, cimer üzerinden, cte iletişim sayfasından.

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