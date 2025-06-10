Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 14:07
İkm iken ünvan değişikliği ile mobilya ve dekorasyon teknisyenliğine geçmek

ikm olarak görev yapmaktayım bu sene ünvan değişikliği ile mobilya ve dekorasyon teknisyenliğine geçmeyi düşünüyorum aynı durumda olan arkdaşlar varsa iletişim için burayı kullanabiliriz.

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