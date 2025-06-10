Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Haziran 2025 14:12
Eş durumu tayini

Merhabalar ben 3.yilima gireli 1 ay oldu kamu personeliyim eşim özel sektörde çalışıyor 720 gün sigortasida mecvut ve halihazırda çalışıyor eş durumu tayinine başvuru yapabilir miyim 3.yilimi doldurmam gerekiyormu

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