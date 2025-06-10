Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 14:21
Çevre Bakanlığı ve Çevre Uzman Yardımcılığı Hakkında
Merhabalar, Çevre Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı alımına başvurdum ve mülakata gireceğim. Bakanlığı ve Çevre Uzman Yardımcılığını tavsiye eder misiniz? Normalde mühendisim ve önümüzdeki süreçte mühendislikten atanma durumum var.

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