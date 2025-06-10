Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2025 15:07
Tebrikler Memurlar.net

Şimdiden yüzde 1 enflasyon deyip insanları herkesi bu duruma alıştırmaya çalışmak nereden baksan nazi Almanyası'nda goobels görse önünde diz çökerdi helal olsun bu kadarını onlar bile düşünemezdi.

Adını memurlar içiniz hükümetler.net


kendikanatlarinaguve
Aday Memur
10 Haziran 2025 15:46
Algı yönetiminde malum haber kanalı ve bu site benim ilk sıralamamda.

kendikanatlarinaguve
Aday Memur
10 Haziran 2025 15:49
Afrika gibi maaşlar bir çuvalla alsak o zaman dış ülkelerden mercimek alan 3 harfli marketlerin ve dış ülkeden alınan ürünleri yasaklarız. Fabrikaların kapatılmalarının zararını anlarız. Enflasyonun gerçek oranı gösterilse hiçbir zaman böyle olmazdı

redsabbath
Şef
10 Haziran 2025 16:26

Bunu içimizde bilmeyen yok ama gene arada tıklıyoruz işte siteyi..


ysgreys
Memur
10 Haziran 2025 16:33
bu rezalet uygulamayı an itibariyle siliyorum. bize yalama değil delikanlı oluşumlar lazım.
Toplam 4 mesaj

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