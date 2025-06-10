Tebrikler Memurlar.net

Afrika gibi maaşlar bir çuvalla alsak o zaman dış ülkelerden mercimek alan 3 harfli marketlerin ve dış ülkeden alınan ürünleri yasaklarız. Fabrikaların kapatılmalarının zararını anlarız. Enflasyonun gerçek oranı gösterilse hiçbir zaman böyle olmazdı

Afrika gibi maaşlar bir çuvalla alsak o zaman dış ülkelerden mercimek alan 3 harfli marketlerin ve dış ülkeden alınan ürünleri yasaklarız. Fabrikaların kapatılmalarının zararını anlarız. Enflasyonun gerçek oranı gösterilse hiçbir zaman böyle olmazdı