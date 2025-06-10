Kadro Değişikliği

Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapıyorum. Eğitim durumum lisans hatta yüksek lisans. Önlisans bilgisayar programcılığı diplomamda var. Programcı veya çözümleyeci kadrosu için ünvan değişikliği sınavı açılırsa başvurabilir miyim yoksa lisans diplomam bu duruma engel mi olur?

Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapıyorum. Eğitim durumum lisans hatta yüksek lisans. Önlisans bilgisayar programcılığı diplomamda var. Programcı veya çözümleyeci kadrosu için ünvan değişikliği sınavı açılırsa başvurabilir miyim yoksa lisans diplomam bu duruma engel mi olur?