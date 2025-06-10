Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Haziran 2025 15:13
Kadro Değişikliği
Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapıyorum. Eğitim durumum lisans hatta yüksek lisans. Önlisans bilgisayar programcılığı diplomamda var. Programcı veya çözümleyeci kadrosu için ünvan değişikliği sınavı açılırsa başvurabilir miyim yoksa lisans diplomam bu duruma engel mi olur?

r.diyojen
Genel Müdür
10 Haziran 2025 15:45

Engel olmaz, başvurabilirsiniz. ösym gibi değil


mithat6635
Aday Memur
10 Haziran 2025 16:59

açılan kadronun istediği bölümlerden mezunsan kullanabilirsiniz lisns önlisans fark etmez

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