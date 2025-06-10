Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2025 15:37
Daha önce farklı bir kurumda 657/4B sözleşmeli personel olarak çalışılan sürelere hizmet puanı veril

Hocalarım merhaba daha önce bir kamu kurumunda 657/4B sözleşmeli personel olarak 4 yıl çalıştım. Şuanda ise mebde öğretmenim. Hizmet birleştirme yaparken bu geçen süreleri kullanabilir miyim ?

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