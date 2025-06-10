Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 15:53
Kültür ve turizm bakanlığı devlet sanatçısı alımı hakkında bilgi

Bir bakanlıkta memur olarak çalışıyorum.

Müzisyenlik dalında devlet sanatçısı alımı oluyor mu? Herhangi bir konservatuardan mezun değilim. Alaylı olarak geliştirdim kendimi. Ve ayrıca yaş sınırı var mı?

Bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi?

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