Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 15:57
Memur atama

Msb memur tayinleri ne zaman açıklanacak bilgisi olan var ı?


teknisyenblk10
Aday Memur
10 Haziran 2025 16:03

Bilgisi olan varsa gerçekten aydınlatabilirse sevinirim

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