Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2025 16:17
Polis eşler arası atama

Arkadaşlar x ilinde merkezde görev yapan bir polis aynı ilin dış ilçesinde görev yapan eşinin yanına tayin istediğinde verirler mi, yoksa ilçede görev yapan eşin merkeze gelmesi uygun görülmüştür diye red ederler mi, atama yönetmeliğinde kadro müsaitliği olması durumunda emniyette çalışan eşlerden birisi diğerinin yanına atanabilir diyor, sonra aile birliği merkezde uygun görülmüştür şeklinde bir durumla karşılaşma durumumuz olur mu ?

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