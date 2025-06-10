Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Haziran 2025 16:21
Es durumu atama işlemleri başlatıldı

Merhaba 10 gün once es tayini istemiştim bugün hastane özlük birimine sordugumda atama işlemleri başlatıldı yazdığını öğrendim bu olumlu mu oldu demek yoksa işlemler sürüyor mu red gelebilir mi

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