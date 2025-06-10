Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2025 17:47
2. şark ve eş durumu

merhabalar 2023 atamalarında doğu görevimi tamamlayıp batıya döndüm .batıda 2. senem eşim jandarma doğuya tekrar tayini çıktı bende eş durumu verdim .haziran sonu diyolar mazeret atamaları için. batı görevini tamamlamadan tekrar doğuya tayinim çıkarmı .


Brse
Şef
10 Haziran 2025 19:18

Çıkar .sorun yok

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