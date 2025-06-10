son savunma hk 125/e/g

arkadaşlar anlamadığım bir husus var yardımlarınızı bekliyorum idari bir davam var su an ve avukatla sunun tartışmasını yaşadık şimdi disiplin soruşturmasını yapan heyet sadece bende bilgi alma tutanagı adı altında ifademi aldı sonrasın da dosyam ydk gitti ve orda bi savunma yaptım . bu kapsam da disiplin soruşturması yapan heyetin de savunmamı almadı gerekmiyor muydu ü

arkadaşlar anlamadığım bir husus var yardımlarınızı bekliyorum idari bir davam var su an ve avukatla sunun tartışmasını yaşadık şimdi disiplin soruşturmasını yapan heyet sadece bende bilgi alma tutanagı adı altında ifademi aldı sonrasın da dosyam ydk gitti ve orda bi savunma yaptım . bu kapsam da disiplin soruşturması yapan heyetin de savunmamı almadı gerekmiyor muydu ü