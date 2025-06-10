Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 17:56
son savunma hk 125/e/g
arkadaşlar anlamadığım bir husus var yardımlarınızı bekliyorum idari bir davam var su an ve avukatla sunun tartışmasını yaşadık şimdi disiplin soruşturmasını yapan heyet sadece bende bilgi alma tutanagı adı altında ifademi aldı sonrasın da dosyam ydk gitti ve orda bi savunma yaptım . bu kapsam da disiplin soruşturması yapan heyetin de savunmamı almadı gerekmiyor muydu ü

Metin.ger
Aday Memur
10 Haziran 2025 18:09
avukatta diyor ki alınan bilgi alma savunma yerine geçer

vatansever.33
Şef
10 Haziran 2025 19:00

Bilgi alma, ifade alma vs şeyler savunma sayılmaz. Ydk için sözlü ve yazılı savunma verebilirsiniz. Nihayetsinde savunma istem yazısında bu hususlar yazar


Metin.ger
Aday Memur
10 Haziran 2025 19:10
haklısınız fakat disiplin soruşturma başkanının da savunma almadı gerekmiyor mu istinat edilen suç veya bunun hakkında savunmanızı veriniz vs benim sadece savunmamı ydk aldı

Kenzo123
Memur
10 Haziran 2025 19:43

Toplamda bir kere mi savunma verdiniz iki kere mi


Kenzo123
Memur
10 Haziran 2025 19:54

Senin ki ihraç olduğu için savunma istem yazında bütün haklarını hatırlatan tebligat yaptılar mı sana sözlü savunma hakkının da olduğuna dair ? Eğer yapmadılarsa bozma sebebidir danıştay son savunmada bütün hakları hatırlatılmalı diyor

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