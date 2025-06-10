KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Haziran 2025 18:05
2026 kpss çalışanlar??

DGS düşünüyordum önlisanstan son dersim kaldı bu ayın sonunda alacağım inşallah ağustosta mezunum ben seneye kpss'ye girmeyi düşünüyorum DGS den vazgeçtim yaş 30 oldu.Düz memurluk ne gelirse bir an önce atanmak istiyorum.Sizler çalışmaya başladınız mı? Çalışmalar nasıl gidiyor???

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