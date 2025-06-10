Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


10 Haziran 2025 18:08
İhbarname hakkında

Yapıkredi bankasına gecikmeli kredi ödemem var 15 gün geçti dijital ihbarname göndermişler. Ne kadar süre sonra eve ya da iş yerime yazılı ihbarname gönderirler bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

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