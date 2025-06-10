Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2025 18:19
Ücretsiz doğum izni kaç seferde kullanılablir

Arkadaşlar doğum sonrası ücretsiz izin için en fazla 2 kerede kullanmak gerekir diye bir kural var mı? kanunda böyle bir şey yazmıyor. yani 6 aylık dilimler halinde 4 dilekçe vermek suretiyle de kullanabilir miyiz?


bahçesaray
Şef
10 Haziran 2025 18:54
MAZERET İZNİ (Analık İzni) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar 16 Hafta (Doğum öncesi Sekiz+ Doğum Sonrası Sekiz) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A)fıkrası. 1-Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. 2-Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. 3-Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. 4-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
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