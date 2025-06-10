90 puanlı mübaşir vs 70 puanlı katip

bu ayrışmaya gerek yok değerli memurlar forumu sakinleri.

bi kere adalet bakanlığı alımında ortaöğretim, önlisans, lisans ayrımı olmadığından lisans yani p3 puanı ile girmiş bir mübaşir ile ortaöğretim(p94)/önlisans(p93) girmiş mübaşir arasında dağlar kadar fark var.

70 puanı almakta sıkıntı yok. ortaöğretimde zaten adını soyadını yazsan alırsın o puanı. önlisans da öyle. lisans için 2-3 matematik ile 70 gelir.

gelelim asıl mevzuya. mübaşirlik iş yükü hafif ve sorumluluğu az bir meslek olduğundan mübaşir alımında rekabet fazla ve yüksek puanlar ile giriliyor. çoğu lisans mezunu mübaşir sınava tekrardan girip kendi bölümüne ya da farklı bir kuruma atanıyor. yani mübaşirliği basamak olarak kullanıyorlar. ortaöğretim ve önlisansdan girip de farklı kuruma atanan lisans mezunlarına göre az.

ama katiplikte iş çok farklı. yapılan iş en yoğun kurumlardaki bir memurun yaptığı işten bile fazla. girdikleri puanlara bakılınca daha yüksek puan alma potansiyeli az olan kişiler. zaten adliyeye girmek için bile aylarca klavye çalışıyorlar. bu puan açığını klavye ile kapatıyorlar. katipliği hedef olarak görüp giren kişiler.

özetle alınan puan ile yapılan iş ters orantılı. ne kadar puan alırsanız o kadar rahat olursunuz. forumdaki bu tartışmalar çok gereksiz.